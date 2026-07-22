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Diario de Arousa

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Bernardina Manuela Muñiz Alonso

Falleció el 20 de julio de 2026, a los 54 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Informa que sus restos mortales, serán incinerados en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás en la intimidad familiar; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Ribeira, 22 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín