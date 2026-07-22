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Diario de Arousa

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Arturo Calvo Méndez

(Viúvo de Dona Josefa Méndez Botana) 

Finou onte martes, día 21 de xullo de 2026, aos 82 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Os seus fillos, María Josefa, Arturo, Bieito e José Calvo Méndez; fillos políticos, Alfonso Gómez, Mª Josefa Vidal, Mila Bouzón e Ana Ces; netos, Noelia e Lorena; Iván; Nerea e Hugo; netos políticos, Rui, Pablo e Lorena; bisnetos, Saúl e Vera; irmáns, José e María (†); irmáns políticos, Esther e Benito (†); Manolo, Carmen, Pepe e Pura; Josefa, Felisa e Paco (†); sobriños, curmáns e demais familia. DÁN as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte martes, día 21 de xullo, á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial de Santa María de Dodro onde se celebrou o funeral de corpo presente.

Cancela Abrea (Dodro), 22 de xullo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas