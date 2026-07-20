Manuel Ángel Lameiro Quintas

Falleció ayer domingo día 19 de julio de 2026 a los 91 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposa, Vicenta Allo Hernández; hijos, Vicenta, Diego y José Manuel Lameiro Allo; hijos políticos, José Segade, Carmen Pérez y María Soledad Luaces; nietos, Marcos; Adriana y Martín; Paula y Lidia; nietos políticos, Antonio, Andrea, Miguel y Fran; bisnietos, Alexander, Asier y Gael; hermanos, Maruja, Manolo e Isabel (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las ONCE MENOS CUARTO DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO, SALA 1. El horario de velación en el tanatorio es de 9:30 de la mañana a 23:00 de la noche.

Vilariño - Cespón, 20 de julio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas