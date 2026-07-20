Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Ángel Lameiro Quintas

Falleció ayer domingo día 19 de julio de 2026 a los 91 años de edad confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su esposa, Vicenta Allo Hernández; hijos, Vicenta, Diego y José Manuel Lameiro Allo; hijos políticos, José Segade, Carmen Pérez y María Soledad Luaces; nietos, Marcos; Adriana y Martín; Paula y Lidia; nietos políticos, Antonio, Andrea, Miguel y Fran; bisnietos, Alexander, Asier y Gael; hermanos, Maruja, Manolo e Isabel (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las ONCE MENOS CUARTO DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO, SALA 1. El horario de velación en el tanatorio es de 9:30 de la mañana a 23:00 de la noche.

Vilariño - Cespón, 20 de julio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas