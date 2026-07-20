Josefa Chico Arcos

Falleció el 19 de julio de 2026 a los 93 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: lunes día 20 de julio a las doce de la mañana en la Iglesia Parroquial de Nosa Señora do Carme de Aguiño. Entierro: cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala 4.

Aguiño, 20 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín