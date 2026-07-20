José Insua Santamaría

Falleció el día 19 de julio de 2026 a los 80 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el lunes día 20 de julio a las once de la mañana en la Iglesia Parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala 1.

Noia, 20 de julio de2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín