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Diario de Arousa

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A familia de Manuel Aido Rial

Finou onte sábado día 18 de xullo de 2026 aos 79 anos de idade confortado cos Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

A súa muller, Nélida Otero Dourado; fillos, Lourdes e Javier Aido Otero; fillos políticos, Alfonso Noya e Day Marelis; netos, Adela, Noel e Alejandro; irmán, Andrés Aido Rial; irmáns políticos, Josefa; Lola, Claudio, Mercedes, Manuel, José Mª e Inés; sobriños, tíos, curmáns e demais familia. 

Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte sábado día 18 de xullo á condución dos restos mortais dende o Tanatorio á igrexa parroquial de Santa María de Asados onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.

Burés - Asados, 19 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas