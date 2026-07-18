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Diario de Arousa

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Primer aniversario de Teodoro Fernández Touriño

(Viudo de Doña María Mariño Lijó) 

Falleció el día 19 de julio de 2025, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Lourdes, Carmen, Charo, José (†) y Mª Dolores Fernández Mariño; hijos políticos, Sergio Campos y José Mª Campos; nietos, Cristian, Anxo y Alex; nieta política, Viviana; hermanos, Aurita (†), Josefa (†), María (†), Manuel (†) y Concha Fernández Touriño; hermanos políticos, Demetrio (†), José (†), Maruja (†), Juan (†); Alcira (†), Antonio (†), Avelina (†), Moncho (†) y Dolores (Viuda de D. Benigno); sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que se celebrará hoy sábado, día 18 de julio, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Isorna; favores por los cuales les anticipan gracias.

Souto (Isorna), 18 de julio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas