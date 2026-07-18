Primer aniversario de Juan Segade Segade

(Juan de Guilleiro)

Falleció el día 15 de julio de 2025, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Rosa Abeijón Vázquez; hijos, Rosa María y Juan José Segade Abeijón; nietos, Rubén y Ainara; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que se celebrará hoy sábado, 18 de julio, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Vicente de Cespón; favores por los cuales les anticipan gracias.

Guilleiro (Cespón), 18 de julio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas