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Diario de Arousa

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Cabodano de Benedicta Lorenzo Abuín

(Viúva de don Jesús Quintáns Quintáns) 

Finou o día 12 de xullo de 2025, aos 95 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Os seus fillos, Dolores (†), Ramón e Marisol (Viúva de Don Benigno Tubío Romero) Quintáns Lorenzo; fillos políticos, José García Ces e Pilar García Torea; netos, Belén, José Benigno, José Ramón, Estefanía e Tamara; irmás, Élida e Dolores (†) Lorenzo Abuín; netos políticos, bisnetos, sobriños, curmáns e demais familia. ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia o funeral de cabonano que se celebrará hoxe sábado, día 18 de xullo, ás nove da tarde, na igrexa parroquial de Santa Eulalia de Araño; favores polos cales lles anticipan grazas. Nota: Saída dun autocar ás oito da tarde de Cerqueiras pasando por Vilar, Campelo, Teaio, Burés, Foxacos, Hermida, Buhía, Araño a igrexa e regreso.

Buhía (Araño), 18 de xullo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas