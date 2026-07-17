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Diario de Arousa

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Tito Luis Sampedro Teira

Falleció el 16 de julio de 2026, a los 80 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: cementerio parroquial O Bo Pastor de Castiñeiras. Funeral: hoy viernes, día 17 de julio, a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 4.

Ribeira, 17 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín