Primer Aniversario de Manuel Mariño Rey

(Manolo Retoro)

Falleció el día 28 de julio de 2025, a los 69 años de edad, confortado por los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hermanos, Carmen, Ramón, Herminia, Manuela y Maria Mariño Rey; hermanos políticos, Angel, Elvira, Ramón (=), Chechu y José; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el etemo descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el VIERNES día 17 de JULIO, a las OCHO DE LA TARDE, en la Iglesia Parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, favores por los cuales les anticipan gracias.

Miráns (Araño), 17 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas