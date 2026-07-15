María del Pilar Pérez Pérez

Falleció el 14 de julio de 2026.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 15 de julio, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa María A Nova; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 15 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín