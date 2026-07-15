Manuel Sánchez Alonso

(Manolo de Paulos) (Viudo de Isabel Sánchez Vilas)

Falleció ayer martes, día 14 de julio de 2026, a los 92 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Ana, Manolo, Rosa, Pablo y María Sánchez Sánchez; hijos políticos, Juan, María, Pili y Josecho; hermano, José (†); hermanos políticos, Seluca, Fina y Milín; nietos, Ígor, Gladis, Diego, Tania, María, Pablo, Nuria, Brais y Anxo; nietos políticos, Alicia, Agustín, Lidia, David, Dunia y Daniela; bisnietos, Roi, Martina, Mateo, India, África, Hafssa y Obaida, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO, SALA Nº 2.

Nota Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Saltiño (Boiro), 15 de julio de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas