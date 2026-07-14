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Diario de Arousa

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Eugenia Romero Suárez

Falleció el 13 de julio de 2026, a los 90 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes, día 14 de julio, a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE OUTES, SALA Nº 2.

Outes, 14 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín