Eugenia Romero Suárez

Falleció el 13 de julio de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes, día 14 de julio, a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE OUTES, SALA Nº 2.

Outes, 14 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín