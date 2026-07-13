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Diario de Arousa

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 Marina Figueira Novo

(Angelita)

Finou onte domingo día 12 de xullo de 2026, aos 81 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

O seu home, Valentín España Lorenzo; fillos, Francisco Javier e Lucía España Figueira; fillos políticos, Cornelia Ces e Enrique Romay; netos, Cristian e Nansy España Ces; Isai e Aaron Romay España; neta política, Celina Rodríguez Escamilla; bisneto, Mateo España Rodríguez; irmás, Luz Divina (†) e Manuela Leonor; tía, Carmen Novo Caamaño; afillado, Anxo; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.

PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará HOXE LUNS, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás DEZ E MEDIA DA MAÑÁ, ata a igrexa parroquial de SAN PEDRO DE BEALO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. Horario velación de nove e media da mañá a once da noite. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Bealo (Boiro), 13 de xullo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas