 Vicente Domingo García Mayán

Falleció el día 9 de julio de 2026 a los 76 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el sábado día 11 de julio a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Outes, sala 2

Lugar Boel (Outes), 11 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín