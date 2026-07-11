  Ramón Martínez Filgueira

Falleció el día 10 de julio de 2026, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 11 de julio a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Argalo. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Lugar Piñeiro - Argalo (Noia), 11 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín