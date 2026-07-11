 María Teresa Domínguez Caamaño

Falleció el 10 de julio de 2026, a los 78 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Sábado día 11 de julio a las seis y media de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: Lunes día 13 de julio a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.

Murillo (Ribeira), 11 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín