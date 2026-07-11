  María Luisa Pérez Martínez

Falleció el 9 de julio de 2026, a los 70 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado día 11 de julio a las diez de la mañana en la iglesia parroquial de San Xián de Artes. Entierro: En el cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Artes, 11 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín