 María Efigenia Tubío Vázquez

(Viuda de Don Manuel Miguéns Canle)

Falleció ayer jueves día 9 de julio de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos l D.E.P. l

Sus hijos, Mª del Consuelo, José Manuel, Carmen, Mª Rosa, Mª Ángeles, Ana Isabel y Elena Miguéns Tubío; hijos políticos, Rosario Domínguez Ces, Manuel Rio Ozores, José Manuel Pan Castaño y Roberto González Sodergren; nietos, Carlos, José Manuel, Martín, Adrián, Marco Antonio, Raquel, Mercedes, Alberto, Verónica, Julio, Anxo, Cristina, Daniel, Astrid, Fabiola y Alexander; hermanos, Lela (†), Manolo (†), Lola y Sara (†); nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las OCHO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial del DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 1. Salida de un autocar a las seis y cuarto de la tarde de: Aldaríz pasando por Campelo, Vilar, Cerqueiras, Ourille, Pastoriza, Zaramagoso, Ardeleiros, Arribas (cruce), Escabia, Fruime, Millón, Landeiras, Boimazán, Pte. Beluso, Taragoña a tanatorio, iglesia y regreso. Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Ourille (Taragoña), 10 de julio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas