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Diario de Arousa

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 Javier Calvo Portela

Falleció el 9 de julio de 2026, a los 67 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Viernes día 10 a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Paio de Carreira. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Mámoa (Ribeira), 10 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín