Pasamento de José Resúa Picón
Faleceu o día 8 de xullo de 2026, aos 95 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O xoves día 9 de xullo ás doce e cuarto da mañá na igrexa parroquial Divino Salvador de Taragoña. Entierro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
Lugar Burato (Taragoña), 9 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín