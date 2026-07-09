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Diario de Arousa

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Pasamento de José Resúa Picón 

Faleceu o día 8 de xullo de 2026, aos 95 anos de idade 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O xoves día 9 de xullo ás doce e cuarto da mañá na igrexa parroquial Divino Salvador de Taragoña. Entierro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Lugar Burato (Taragoña), 9 de xullo de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín