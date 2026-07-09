Marja Van Spronsen Roodbol

Falleció ayer miércoles, día 8 de julio de 2026, a los 78 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, José Vidal Collazo; hija, Tamara Vidal Van Spronsen (†); hermana, Karen Van Spronsen; hermanos políticos, Yden; Luis, Ramona e Isabel (†) Vidal Collazo; Mercedes Ramos, José González (†) e José Ramón Villanustre (†); sobrinos, primos y demás familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, DÍA 10, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SAN JUAN DE LAIÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Nota: Salida de un autocar a las diez y cuarto de la mañana de: Bustelo pasando por Teaio, Devesa, Dodro (Casa Pancho), Tallós, Imo, Bexo, Bacariza (Devesa), Regueiro, Araño, Carballal a tanatorio, iglesia y regreso. Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Bexo (San Juan de Laiño), 9 de julio de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas