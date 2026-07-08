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Diario de Arousa

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Manuel Paz Lestón

Falleció el 7 de julio de 2026, a los 97 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy miércoles, día 8 de julio, a las doce y media de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Juan de Roo. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Outes, sala nº 2.

Brión de Arriba (Roo - Outes), 8 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín