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Diario de Arousa

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A familia de María Victoria Tubío Suárez

Falecida o día 6 de xullo de 2026, aos 81 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, dun ou outro xeito, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Rianxo, sala nº 1.

Revolta (Taragoña), 8 de xullo de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín