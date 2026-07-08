A familia de María Victoria Tubío Suárez
Falecida o día 6 de xullo de 2026, aos 81 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, dun ou outro xeito, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Rianxo, sala nº 1.
Revolta (Taragoña), 8 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín