La familia de Carmen Muñiz Fernández

Falleció el día 6 de julio de 2026, a los 82 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Silverio Resúa Carril; hijos, Pedro y Silverio Resúa Muñiz; hija política, Belén Ordóñez Martínez; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

DA las mas expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer martes, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la iglesia parroquial de San Pedro de Bealo, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Muiños (Bealo), 8 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas