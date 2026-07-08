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Diario de Arousa

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La familia de Carmen Muñiz Fernández

Falleció el día 6 de julio de 2026, a los 82 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposo, Silverio Resúa Carril; hijos, Pedro y Silverio Resúa Muñiz; hija política, Belén Ordóñez Martínez; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

DA las mas expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer martes, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la iglesia parroquial de San Pedro de Bealo, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Muiños (Bealo), 8 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas