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Diario de Arousa

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Alfredo Susavila Vigo

Falleció ayer martes, día 7 de julio de 2026, a los 89 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, Benedicta Castro Eiras; hijos, José, Ángeles, Nieves, Roberto e Isabel Susavila Castro; hijos políticos, María Purificación Ruibal Pérez, Carlos Sanjurjo Sayáns, Miguel Ángel Galán Castiñeiras, Laura Morales Martín y Carlos Abal Rodríguez; nietos, Andrea, Cristina, Carlos, Laura, Sergio, Pedro, Társila, Iria, Damián Mateo y Manuel; nietos políticos, Rocío y Carlos; bisnietos, Carlos y Roberto; hermanos, Manuel (†), Moncho (†), María (†), Rosa (†), Carmen (†), Mercedes, Felisa y Rosalino; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO DE CORDEIRO a las DIEZ Y MEDIA DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTA COLUMBA DE CORDEIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO CORDEIRO, SALA Nº 1.

Moldes (Cordeiro), 8 de julio de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas