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Diario de Arousa

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Pasamento de Carmen González Filgueira

Faleceu o día 5 de xullo de 2026, aos 93 anos de idade 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O luns día 6 de xullo ás dez e media da mañá na igrexa parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Rúa Expadañal (Boiro), 6 de xullo de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín