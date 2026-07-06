Pasamento de Carmen González Filgueira
Faleceu o día 5 de xullo de 2026, aos 93 anos de idade
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O luns día 6 de xullo ás dez e media da mañá na igrexa parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.
Rúa Expadañal (Boiro), 6 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín