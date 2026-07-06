José Manuel Pérez Formoso

Falleció el día 5 de julio de 2026, a los 83 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 6 de julio a las once y cuarto en la iglesia parroquial de San Cosme de Outeiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Lugar da Lagoa (Outes), 6 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín