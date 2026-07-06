Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Manuel Pérez Formoso

Falleció el día 5 de julio de 2026, a los 83 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 6 de julio a las once y cuarto en la iglesia parroquial de San Cosme de Outeiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Lugar da Lagoa (Outes), 6 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín