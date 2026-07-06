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Diario de Arousa

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José Gaciño Campos

Falleció el día 5 de julio de 2026, a los 85 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 6 de julio a las doce y media de la mañana en iglesia parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

Berres (Outes), 6 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín