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Diario de Arousa

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Ramón Figueira Rey

Falleció ayer sábado día 4 de julio de 2026, a los 82 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su esposa, María Rial Quintáns; hijos, José Santiago, Carmen, Félix y Dolores Figueira Rial; hijos políticos, Ángeles, Moncho, Laura y Fino; nietos, Vanesa, Adriana, Xián, Adela, Alba, Aldara, Catuxa y Xacobe; hermanos, José (†), Dolores y Francisco; hermanos políticos, Consuelo, Begoña, Consuelo, Ché, Ana y Pepita; sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY DOMINGO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las OCHO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Salida de un autocar a las seis y media de la tarde de Cerqueiras, pasando por Vilar, Campelo, Bustelo, Teaio, Burés, Foxacos, Hermida, Buhía, Araño, Carballal, Asados a tanatorio, iglesia y regreso. Horario velación de 9.30 a 23.00 hrs.

Buhía (Araño), 5 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas