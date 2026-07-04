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Diario de Arousa

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Primer Aniversario de Ramón Sóñora Rivas

Falleció el día 15 de junio de 2025, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su esposa, Segunda Angélica Mariño Torrado; hijos, José, Sofía y Begoña Sóñora Mariño; hijos políticos, Prudencia Soto, Andrés y Ricardo Rodríguez; hermanos, Josefina, María, Esther y Lourdes Sóñora Rivas; hermanos políticos, Faustino, Adolfo, Lucía, Delfina y Moncho; nietos, Javier, Mario, Fabián, Julián y Alba; sobrinos, tío, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 4 de JULIO, a las DOCE DE LA MAÑANA, en la iglesia parroquial de SAN JUAN DE BUXÁN, favores por los cuales les anticipan gracias.

Buxán (Rois), 4 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas