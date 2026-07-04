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Diario de Arousa

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Primer Aniversario de Manuel Rodríguez Fernández

Que falleció el día 1 de julio de 2025, a los 68 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su esposa, Manuela Collazo Yáñez; hijos, Mar y Julián Rodríguez Collazo; hijos políticos, Vicente Ouviña y Nerea Lores; nietos, Ián, Yoel y Xián; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO, que se celebrará el SÁBADO día 4 de JULIO a las SEIS DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, favores por los cuales les anticipan gracias.

A Cuncheira (Boiro), 4 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas