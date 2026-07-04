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Diario de Arousa

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Primer Aniversario de Jesús Fernández Herbón

(NOGUEIRA) 

Falleció el día 7 de julio de 2025, a los 69 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, María José Carreño Yáñez; hijos, Beatriz y Jesús Fernández Carreño; hijos políticos, Igor Armendariz e Irene Blanco; hermanos, David, Manolo y Fina Fernández Herbón; hermanos políticos, Inés, Maite, Juan, Sergio y Rosa; sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 4 de JULIO, a las SIETE DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO, favores por los cuales les anticipan gracias.

Egipto (Boiro), 4 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas