Primeiro Cabodano de Cristina Sanvicente Romero
Finou o día 5 de xullo de 2025, aos 45 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa nai, Mª del Pilar Romero Ageitos (Viúva de Don Antonio Sanvicente Mora); irmá, Inma; irmán político, Mi; sobriñas, Emma e Helena; a súa familia da casa do Ciclón; tía, Blasi; amigos, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia ao FUNERAL DE CABODANO que terá lugar o SÁBADO día 4 de XULLO ás CINCO DA TARDE, na igrexa parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO, favores polos cales lles anticipan grazas.
O Corviño (Cabo da Cruz), 4 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas