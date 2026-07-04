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Diario de Arousa

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Primeiro Cabodano de Cristina Sanvicente Romero

Finou o día 5 de xullo de 2025, aos 45 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

A súa nai, Mª del Pilar Romero Ageitos (Viúva de Don Antonio Sanvicente Mora); irmá, Inma; irmán político, Mi; sobriñas, Emma e Helena; a súa familia da casa do Ciclón; tía, Blasi; amigos, curmáns e demais familia. 

PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia ao FUNERAL DE CABODANO que terá lugar o SÁBADO día 4 de XULLO ás CINCO DA TARDE, na igrexa parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO, favores polos cales lles anticipan grazas.

O Corviño (Cabo da Cruz), 4 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas