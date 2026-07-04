Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María de las Nieves Otero Piñeiro

Falleció el día 3 de julio de 2026, a los 82 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy sábado, día 4 de julio, a la una de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Roo. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Outes, sala nº 2.

Bendimón - Roo (Outes), 4 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín