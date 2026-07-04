María de las Nieves Otero Piñeiro

Falleció el día 3 de julio de 2026, a los 82 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy sábado, día 4 de julio, a la una de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Roo. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Outes, sala nº 2.

Bendimón - Roo (Outes), 4 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín