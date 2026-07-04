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Diario de Arousa

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María Figueiras Rama

Falleció el viernes día 3 de julio de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, hijas políticas, nietos, hermanos, hermanos políticos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY SÁBADO, con salida del Tanatorio Arosa a las DOCE DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE RUBIANES, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a su inhumación en el cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. 

Sala Velatoria: Tanatorio Arosa, sala nº 3.

Rubianes, 4 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas