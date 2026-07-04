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Diario de Arousa

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María Dolores Ramos Gago

Falleció el 3 de julio de 2026, a los 71 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy sábado, día 4 de julio, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio de Xarás, sala nº 4.

Río Azor (Palmeira), 4 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín