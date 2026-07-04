María Dolores Ramos Gago
Falleció el 3 de julio de 2026, a los 71 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy sábado, día 4 de julio, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio de Xarás, sala nº 4.
Río Azor (Palmeira), 4 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín