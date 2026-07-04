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Diario de Arousa

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Manuel Neu Teira

Falleció el día 3 de julio de 2026, a los 62 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 4 de julio a las seis y cuarto de la tarde la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia) en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 4 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín