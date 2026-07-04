La familia de Carlos Castro Lapido

Fallecido el 2 de julio de 2026, a los 77 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. QUIEREN expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de un modo u otro, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.

Av. De la Coruña (Ribeira), 4 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín