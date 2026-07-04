Carmen García García
Falleció el 3 de julio de 2026
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy sábado, día 4 de julio, a las doce menos cuarto de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Palmeira. Incineración: Pompas do Barbanza - Crematorio de Xarás; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 3.
R /Mondelo (Palmeira), 4 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín