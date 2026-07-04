Cabodano de Satiro Vázquez Rey
Finou o día 3 de xullo de 2025, aos 94 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa muller, Olga Tarrío Campaña; fillos, Mª Luz, José Satiro e Mª Olga Vázquez Tarrío; fillos políticos, Manuel Martínez e Javier Gómez; netos, Luz Mª, Raquel, José Ángel, Diego, Olga Mª, Jacobo e Valeria; irmáns, Pepe e Ducha; netos políticos, bisnetos, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia ao FUNERAL DE CABODANO que terá lugar o SÁBADO día 4 de XULLO ás DOCE DA MAÑÁ, na igrexa parroquial de SANTA COLUMBA DE LOURO (CORDEIRO), favores polos cales lles anticipan grazas.
Carracido (Cordeiro), 4 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas