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Diario de Arousa

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Milagros Tubía Somoza

Falleció el martes, día 30 de junio de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposo, Ramón Lages Abal; hijos, Mila y Mon Lages Tubío; hijo político, Reinaldo Constenla Fontán; nietos, Pablo y Lorena; Adriana y Mirian; nieta política, Olalla Reboredo Paz; bisnietos, Mencía y Teo Constenla Reboredo; hermanas, Maruja (†), Lela (†), Lola (†) y Siruca Tubío Somoza; hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia. 

DA las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer miércoles, día 1 de julio, al funeral en la iglesia parroquial de San Pedro de Cea.

Las Carolinas (Vilagarcía), 2 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas