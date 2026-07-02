María Roussos Xanthaki

Falleció el día 1 de julio de 2026, a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Jueves, día 2 de julio, a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio Municipal de O Paramo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 2 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín