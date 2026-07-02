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Diario de Arousa

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Josefa García Mallo

Falleció el 1 de julio de 2026, a los 90 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Despedida de sus restos mortales: hoy jueves, día 2, a las cinco de la tarde en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Entierro: cementerio parroquial de O Bo Pastor de Castiñeiras; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 4.

Ribeira, 2 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín