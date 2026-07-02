Josefa García Mallo
Falleció el 1 de julio de 2026, a los 90 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Despedida de sus restos mortales: hoy jueves, día 2, a las cinco de la tarde en Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás. Entierro: cementerio parroquial de O Bo Pastor de Castiñeiras; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 4.
Ribeira, 2 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín