José Otero Abeijón
Finou o martes, día 30 de xuño de 2026, aos 79 anos de idade confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa muller, María Dolores Santos Paz; fillos, José Manuel, Juan Carlos, Verónica e Óscar Otero Santos; fillas políticas, Victoria Liboreiro e Priscila Nunes; netos, Álex e Iván; Lois e Iria; Noa e Iris; irmáns, Ramón e Maruja; irmáns políticos; sobriños, curmáns e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe XOVES, con saída do TANATORIO DE CEILÁN, ás SEIS E CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN TIRSO DE CANDO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas.
CAPELA ARDENTE: TANATORIO CEILÁN, SALA Nº 1.
San Tirso de Cando, 2 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas