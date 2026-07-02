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Diario de Arousa

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José Otero Abeijón

Finou o martes, día 30 de xuño de 2026, aos 79 anos de idade confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa muller, María Dolores Santos Paz; fillos, José Manuel, Juan Carlos, Verónica e Óscar Otero Santos; fillas políticas, Victoria Liboreiro e Priscila Nunes; netos, Álex e Iván; Lois e Iria; Noa e Iris; irmáns, Ramón e Maruja; irmáns políticos; sobriños, curmáns e demais familia. 

ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe XOVES, con saída do TANATORIO DE CEILÁN, ás SEIS E CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN TIRSO DE CANDO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas. 

CAPELA ARDENTE: TANATORIO CEILÁN, SALA Nº 1.

San Tirso de Cando, 2 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas