José Benito García Abuín

Falleció el día 1 de julio de 2026, a los 77 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 2 de julio a las seis y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa Columba de Rianxo. Entierro: Cementerio municipal de Rianxo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 2.

Rianxo, 2 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín