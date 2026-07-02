Aurora Moledo Rodríguez

Falleció el 1 de julio de 2026, a los 98 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 2 de julio a las seis y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: Tanatorio de Outes, sala nº 2.

Outes, 2 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín