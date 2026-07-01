Tomás Ageitos Pérez

Falleció el 29 de junio de 2026, a los 55 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: Crematorio do Barbanza - Xáras. Funeral: Miércoles día 1 a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

R/ Sidreiras (Ribeira), 1 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín