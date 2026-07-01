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Diario de Arousa

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José Ángel Romero Castro

Falleció el día 30 de junio de 2026, a los 73 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Miércoles día 1 de julio a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Bealo. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Lugar Muiños - Pontebeluso (Boiro), 1 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín